Überfall auf Tankstelle in Magdeburg

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Magdeburg-Neustadt hat ein Unbekannter am späten Sonnabendabend Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe erbeutet.

Magdeburg (vs) - Ein unbekannter Mann hat nach Angaben der Magdeburger Polizei am 30. Oktober 2021, gegen 21.40 Uhr, eine Tankstelle in der Kastanienstraße in Magdeburg-Neustadt überfallen.

Nach bisherigen Ermittlungen betrat der Tatverdächtige die Tankstelle, ging gezielt zum Kassenbereich und forderte von dem 23- jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte er den Angestellten mit einem Messer. Aus Angst vor Repressalien kam dieser der Aufforderung nach und übergab Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Nach der Tat flüchtete die männliche Person aus der Tankstelle in Richtung Lübecker Straße.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieben ohne Erfolg. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, bekleidet mit brauner Lederjacke und blauer Jeans, trug Mund-Nasen-Schutz.

Magdeburger Polizei sucht Zeugen des Überfalls

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Magdeburg unter der Tel.-Nummer 0391/5465196.