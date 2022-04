Trotz heftiger Gegenwehr: Gesuchter Straftäter am Bahnhof Halle festgenommen

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann konnte am Hauptbahnhof Halle trotz heftigen Widerstandes festgenommen werden. Der Mann wurde einer JVA übergeben.

Halle (Saale)/DUR/mad - Am Hauptbahnhof in Halle (Saale) ist am Freitag ein 34-Jähriger festgenommen worden. Nach dem war bereits gesucht worden, weil er trotz Vorladung eine Haftstrafe nicht angetreten hatte. Der afghanische Staatsbürger war wegen Drogendelikten zu 14 Monaten Haft verurteilt worden, so die Mitteilung der Bundespolizei am Samstag.

Als die Bundesbeamten ihm den Haftbefehl eröffneten, versuchte der Mann zu fliehen. Er musste schließlich zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden. Bei der Aktion wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Festgenommene wurde der Justizvollzugsanstalt Halle übergeben. Zudem erhält er eine weitere Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.