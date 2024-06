In Barleben ist eine Seniorin auf falsche Mitarbeiter der Wasserwerke hereingefallen. Sie wurde beklaut.

Falsche Wasserwerke-Mitarbeiter erbeuten viel Geld von Seniorin: So läuft die fiese Masche ab

Trickdiebstahl in Barleben

In Barleben ist es zu einem Trickdiebstahl gekommen.

Barleben/DUR. - In der Meitzendorfer Straße in Barleben ist es am Dienstag gegen 13.15 Uhr zu einem Trickdiebstahl gekommen.

Ein unbekannter Mann hatte laut Polizei an der Wohnungstür einer 79 Jahre alten Frau geklingelt und sich anschließend als Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke ausgegeben. Danach habe er die Seniorin ins Bad gebeten, um das vorgegebene Problem gemeinsam lösen zu können.

In dieser Zeit betrat eine weitere Person die Wohnung der Frau und entwendete mehrere Schmuckgegenstände, heißt es. Kurze Zeit später sei der angebliche Mitarbeiter aus der Wohnung geflüchtet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

170 bis 175 Zentimeter groß

circa 30 Jahre alt

kein Bart

braune Augen

schwarze Arbeitskleidung

schwarzes Basecap

dunkle Handschuhe

akzentfreies Deutsch

Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf etwa 2000 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.