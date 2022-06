Osterburg: Leiche nach Brand in Gartenlaube gefunden

In Osterburg wurde eine Leiche in einer ausgebrannten Gartenlaube entdeckt. Foto: Patrick Pleul/Symbolbild/

Osterburg (dpa) - In einer Gartenlaube in Osterburg (Landkreis Stendal) ist nach einem Brand in der Nacht zum Samstag eine tote Person gefunden worden. Warum die Gartenlaube Feuer fing, sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei am Morgen mit. Einsatzkräfte hatten nach Löschung des Brandes die tote Person im Inneren der Laube gefunden.

Aufgrund der starken Verbrennungen könnten derzeit noch keine näheren Angaben zur Identität des Opfers gemacht werden. Auch ob der Mensch durch das Feuer oder aus anderen Gründen ums Leben kam, sei nach Polizeiangaben derzeit noch unklar. Es gebe aber aktuell keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.