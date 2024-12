Ende September wurde in Burg ein Syrer getötet. Jetzt sitzen fünf Männer als Tatverdächtige hinter Gittern.

Jetzt fünf Männer in Haft nach tödlichem Angriff in Burg

Alle Verdächtigen sitzen derzeit in U-Haft. (Symbolbild)

Burg. - Nach dem gewaltsamen Tod eines 45 Jahre alten Syrers in Burg (Landkreis Jerichower Land) sitzen inzwischen alle fünf Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch wurde ein 18 Jahre alter Mann festgenommen, inzwischen wurde Haftbefehl wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags gegen ihn erlassen, teilte die Polizei in Stendal mit.

Ebenfalls in Untersuchungshaft sitzen bereits vier weitere Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren. Alle Beschuldigten stammten laut Polizei aus dem vorderasiatischen Raum.

Am 28. September war der Syrer schwer verletzt auf einer Straße in Burg gefunden worden. Er starb noch vor Ort.