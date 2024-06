Ein Angler hat in Tangermünde einen hilflos in der Elbe treibenden Mann entdeckt - und ihm sofort das Leben gerettet.

Mann treibt in Tangermünde im Wasser: Angler rettet ihm das Leben

Sturz in die Elbe

In Tangermünde hat ein Angler und DLRG-Mitglied einem Mann, der in der Elbe trieb, das Leben gerettet.

Tangermünde/DUR. - Ein Angler hat in Tangermünde am späten Donnerstagnachmittag einen in der Elbe treibenden Mann gerettet, wie die Polizei meldet.

Demnach war ein 50 Jahre alter Mann von einer Brücke in den Fluss gestürzt und trieb in der Elbe. Dies habe der Angler, der zugleich Mitglied der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sei, am Ufer bemerkt und sei dem Gestürzten zu Hilfe geeilt.

Der 50-Jährige wurde ans Ufer gezogen und leichtverletzt an den Rettungsdienst übergeben.