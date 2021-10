Dresden/dpa - Ein Rentner ist am Samstagabend in Dresden im Streit um laute Musik mit einer Schreckschusswaffe auf seinen Nachbarn losgegangen. Der 71-Jährige bedrohte den 35-Jährigen damit und schoß in die Luft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde wenig später in seiner Wohnung festgenommen sowie Waffen und Munition sichergestellt. Gegen den Deutschen wird ermittelt.