Zu einer Auseinandersetzung ist es am Mittwoch in Salzwedel gekommen. Die Polizei konnte die Beteiligten schnappen.

Streit in Salzwedel

Nach einer Auseinandersetzung in Salzwedel ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Salzwedel/DUR. - In Salzwedel ist es am Mittwoch gegen 19.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Dämmchenweg in der Nähe des Tierparkeingangs gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sei ein 58 Jahre alter Radfahrer dort auf fünf bis sieben Männer getroffen und von der Gruppe angehalten worden. Im weiteren Verlauf kam es demnach zu einem körperlichen Streit zwischen dem Mann und der Gruppe.

Erst als eine Passantin die Situation erkannte, habe sich die Gruppe entfernt. Die Polizei konnte laut eigenen Aussagen die beteiligten Personen schnappen und die Identitäten kontrollieren.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen, heißt es. Personen, die den Vorfall bemerkt haben und Hinweise dazu geben können, sollen sich an die Polizei in Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/8480 wenden.