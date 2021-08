Streit beim Rasenmähen - Mann verletzt Nachbarn mit Motorsense

Berka/Werra/dpa - Ein Nachbarschaftsstreit wegen Rasenmähen hat in der Stadt Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) zu einem Polizeieinsatz geführt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte ein 57-jähriger Mann im Ortsteil Berka/Werra beim Mähen mit der Motorsense das Haus seines Nachbarn (31) beschädigt - was dieser mit der Handykamera dokumentierte. Daraufhin habe der 57-Jährige den Jüngeren mit der Sense am Fuß verletzt und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der rabiate Mann an der Motorsense hat sich mit dem Vorfall am Samstag ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und eingehandelt.