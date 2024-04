In Stendal ist ein Hausschwein entwischt. Polizisten fingen es vor einem Supermarkt ein.

Hausschwein auf großer Abenteuer-Tour in Stendal: Vor Supermarkt eingefangen

Vor einem Supermarkt in Stendal sorgte ein Schwein für Aufsehen.

Stendal/DUR. - Ein Hausschwein hat am Dienstagnachmittag vor einem Supermarkt in Stendal für Aufsehen gesorgt. Über Notruf wurde die Polizei über ein freilaufendes Schwein informiert, das in der Tangermünder Straße herumlaufen soll, heißt es.

Den Angaben zufolge konnten die Beamten das Schwein vor Ort einfangen und den 73 Jahre alten Halter ausfindig machen.

Dieser habe sein Tier noch vor Ort in einen Anhänger geladen und nach Hause gebracht. Seinen Angaben zufolge war es das erste Mal, dass es ausgebüxt war.