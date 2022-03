Stau auf der A2: Aktuelle Verkehrsmeldungen und Behinderungen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/DUR - Unfall, Stau oder Baustelle: Auf der A2 in Sachsen-Anhalt kommt es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Hier gibt es die aktuellen Meldungen im Überblick:

Unfall am 29.03. am Magdeburger Kreuz in Richtung Berlin

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstagvormittag auf Höhe des Autobahnkreuzes Magdeburg von der Straße abgekommen. Der Laster rutschte in den angrenzenden Straßengraben und kam auf der Seite zum Liegen. Die Bergungsarbeiter dauerten am Mittag weiter an. Mehr zu dem Unfall lesen Sie hier.

Unfall am 29.03. zwischen Theeßen und Rastplatz Wüstenforst Süd - A2 am Mittag voll gesperrt

Nach einem Unfall ist die A2 zwischen Theeßen und Rastplatz Wüstenforst Süd gesperrt - ortskundige Autofahrer sollen das Gebiet weiträumig umfahren. Ein Tiertransporter mit fünf Pferden ist verunglückt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Mehr zu dem Unfall lesen Sie hier.

Stau am 29.03.: Burg-Ost und Anschlussstelle Ziesar - A2 nach Unfällen gesperrt

Stockender Verkehr zwischen Burg-Ost und der Anschlussstelle Zieser. Gegen 7.20 Uhr war ein Pkw frontal gegen einen Lkw gefahren. Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die A2 in Richtung Berlin wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Folgeunfall am Stauende sorgte ab 10 Uhr für weitere Behinderungen und Sperrungen.

Die Sperrung der A2 in Richtung Berlin wird voraussichtlich bis in die frühen Nachmittagsstunden andauern.