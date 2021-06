Sexueller Missbrauch eines Kindes geplant- Zwei Männer verurteilt

Ein Mann wird im Landgericht Chemnitz von Justizbeamten in den Verhandlungssaal geführt.

Chemnitz (dpa) - Im Chemnitzer Prozess um Verabredung zum Mord an einem Jungen hat das Landgericht zwei Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt. Allerdings sprachen die Richter die beiden nicht wie angeklagt schuldig, sondern im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch eines Kindes. Richterin Simone Herberger zeigte sich in der Urteilsbegründung schockiert über den Inhalt eines Chats der beiden Männer. Darin hatten sie vereinbart, einen Jungen auf ein altes Fabrikgelände zu locken, sexuell zu missbrauchen, zu würgen und dabei auch dessen Tod in Kauf zu nehmen. Ermittler waren den beiden Angeklagten durch einen Hinweis von Facebook auf die Spur gekommen.

Das Gericht verhängte für beide jeweils ein Jahr Freiheitsstrafe ausgesetzt zur Bewährung. Zudem muss jeder ein Monatsgehalt an einen Sozialverein zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte sich in ihrem Plädoyer für mehrjährige Haftstrafen ausgesprochen, die Verteidigung Bewährungsstrafen beantragt.