13-Jähriger fährt Traktor - bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Traktortreffen in Sachsen ist ein 13-Jähriger schwer verunglückt. Er habe dort am Samstag einen Traktor gefahren und auf einer Gefällestrecke die Kontrolle über das Gefährt verloren.

Bei einem Traktortreffen in Sachsen ist ein 13-Jähriger schwer verunglückt.

Weißenberg/dpa - Bei einem Traktortreffen in Weißenberg (Sachsen) ist ein 13-Jähriger schwer verunglückt. Er habe dort am Samstag einen Traktor gefahren und auf einer Gefällestrecke die Kontrolle über das Gefährt verloren, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag informierte.

Der Traktor sei umgekippt und habe den Jungen unter sich eingeklemmt, so dass er von Rettungskräften befreit werden musste. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, sei aber nicht in Lebensgefahr. Zu den genauen Umständen des Unfalls ermittle nun die Verkehrspolizei, hieß es.