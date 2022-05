Schwerer Unfall auf der A2 bei Burg: Transporter kracht in Stauende - A2 gesperrt

Burg (vs) - „Die A2 lässt nicht locker. Wir haben fast wöchentlich Auffahrunfälle wegen der Baustellen", so Dirk Jeitner, Einsatzleiter und Wehrleiter aus Möser. Auch am Mittwoch krachte es wieder an einem Stauende in Richtung Berlin.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Berlin wurde am Mittwochvormittag, 11. Mai, ein Autofahrer schwer verletzt. Nach ersten Angaben der Feuerwehr war der Fahrer eines Kleintransporters aus noch ungeklärter Ursache in ein Stauenende gekracht.

Die Feuerwehr aus Möser ist vor Ort auf der A2. Foto: Matthias Strauß

Dabei schob sich der Kleinbus in den Anhänger eines Autotransporters. Der Bus wurde durch den Aufprall völlig zerstört und dessen Fahrer eingeklemmt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konhte sich der schwerverletzte Fahrer mit Hilfe von Beamten der Bereitschaftspolizei aus dem Autowrack befreien.

Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und kam ins Krankenhaus. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bleiben zwei Fahrspuren der A2 in Richtung Berlin vorerst gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dadurch staut sich der Verkehr und die Wartezeit beträgt etwa 30 Minuten.