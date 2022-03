Schwer verletzt: Mann erleidet bei Brand schwere Verbrennungen im Gesicht

Ein 68-Jähriger wurde bei einem Brand in Schwerstedt in Thürigen schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen werden.

Schwerstedt (dpa/th) - Bei einem Brand im Kreis Sömmerda ist am Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Der 68-Jährige habe versucht, in Schwerstedt das Feuer in einem Nebengelass seines Hofs zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er sich Brandverletzungen am rechten Arm sowie am Hals und im Gesicht zugezogen.

Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen werden. Das Feuer habe auch auf das Wohnhaus übergegriffen. Eine weitere Ausbreitung habe aber verhindert werden können.

Die Schadenshöhe wurde auf rund 150 000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden des Sonntag. 51 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittle.