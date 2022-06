Schreckliches Drama am Bahnhof Niesky: Jugendliche nach Stromunfall auf Waggon schwerverletzt

Niesky - Zu einem schrecklichen Unglück kam es am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr in Niesky. Ersten Angaben zur Folge kletterten hier offenbar zwei männliche Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren auf einen abgestellten Waggon am Bahnhof. Dann geschah das Drama: Augenscheinlich kam mindestens einer der Jugendlichen zu nah an eine Oberleitung, sodass er einen Stromschlag bekam. Dabei wurde offenbar ein weiterer Jugendlicher verletzt.

