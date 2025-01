In Ditfurt im Landkreis Harz ist am Neujahrstag eine Scheune in Brand geraten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Denn in der Nähe wurde Feuerwerk gezündet.

Scheune brennt in Ditfurt: Feuerwerk schuld an den Flammen?

In Ditfurt hat am Neujahrstag eine Scheune gebrannt. War Feuerwerk dafür verantwortlich?

Ditfurt. - Nach einem Scheunenbrand am Neujahrstag in Ditfurt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, wie sie am Freitag mitteilte. Laut den Angaben war am 1. Januar gegen 1.50 Uhr eine Scheune in der Rathausstraße in Brand geraten.

Ganz in der Nähe, auf dem Rathausplatz, hielten sich kurz zuvor 20 bis 30 Personen auf und zündeten Feuerwerk. Laut der Polizei kam es dabei durch starken Wind zum Funkenflug. Der Dachstuhl der angrenzenden Scheune geriet in Brand.

Dieser konnte zwar von der Feuerwehr gelöscht werden, es entstand allerdings ein Sachschaden von 25.000 Euro. Ob der Funkenflug für das Feuer verantwortlich war, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe, insbesondere um Bild- oder Videoaufnahmen, die zu diesem Zeitpunkt gemacht wurden. Als möglichen Tatverdächtigen aus der Gruppe der Feiernden beschreibt die Polizei einen Mann mit grauen, kurzen Haaren und einer gelben Jacke.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03841/674293 entgegen.