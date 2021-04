Schatzsucher im Visier - Polizei findet Waffen und Munition

Zwickau - Bei der Durchsuchung von neun Wohnungen und Büros sogenannter Schatzsucher im Raum Zwickau und dem Vogtlandkreis sind zahlreiche Waffen, Munition sowie Kulturgüter sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Zwickau ermittelt gegen insgesamt acht Männer wegen des Verdachts, ohne die erforderliche Genehmigung gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz nach Kulturdenkmalen gegraben zu haben, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Nach Angaben der Zwickauer Polizei gab es auch Durchsuchungen in Chemnitz und Leipzig, sowie in Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Die Zwickauer Beamte fanden nach Polizeiangaben über 100 Objekte, neben Porzellan, Zinnspielzeug und Münzen auch Musketenkugeln, Kriegsmunition wie Maschinengewehre und Magazine, Granaten, scharfe Munition größeren Kalibers, Stoffe, aus denen Sprengmittel hergestellt werden können wie Schwarzpulver und Pyrotechnik sowie Soldatenhelme und Stichwaffen. Das Spektrum reiche „von der Armbrustspitze bis zum Panzergeschütz“, sagte eine Sprecherin.

Die Verfahren zu Verdächtigen aus den anderen Ländern wurden abgegeben, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau. Die Beschuldigten seien über eine geschlossene Facebook-Gruppe identifiziert worden.

Die Schatzsuche mit Metalldetektor sei ein „unter Umständen illegales und gefährliches Hobby“, so die Polizei. Für die Sondengänger, wie technisch versierte Schatzsucher genannt werden, gebe es klar definierte Regeln. Die Entfernung von Kulturgut verstoße gegen das Sächsische Denkmalschutzgesetz, die von Kriegsmaterialien der Vergangenheit vom Fundort gegen das Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe, das Waffengesetz und das Strafgesetz.

Zudem gefährdeten die Hobbyforscher sich und Mitmenschen bei unsachgemäßem Transport und unsachgemäßer Lagerung der explosiven Fundstücke, warnte die Polizeidirektion Zwickau. «Wir werden unautorisierte Sondengänger auch weiterhin im Blick behalten – gerade, weil historische Kampfmittel nicht in die Hände von Hobbyschatzsuchern gehören», versicherte Leiter Lutz Rodig. (dpa)