Sachsen: Kind von Auto angefahren und dabei schwer verletzt

In Großhartmannsdorf im Landkreis Mittelsachsen ist ein sechsjähriges Kind von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Großhartmannsdorf/dpa - Der Junge lief am Sonntagnachmittag unvermittelt über die Hauptstraße in Großhartmannsdorf und wurde vom Wagen einer 57-Jährigen erfasst, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Das Kind kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr. Die 57-Jährige blieb unverletzt.