Rund eine Million Euro Schaden: Supermarkt in Magdeburg brennt komplett aus

Symbolbild: In Magdeburg wird nach einem Feuer in einem Supermarkt Brandstiftung vermutet.

Magdeburg/dpa - Nachdem im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ein Supermarkt komplett abgebrannt ist, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Das teilten die Beamten in der Nacht zu Montag mit. Das Feuer brach am Sonntagnachmittag aus und griff innerhalb von kürzester Zeit auf den gesamten Markt über, der bei dem Brand vollständig zerstört wurde. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf rund eine Million Euro. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten waren am späten Sonntagabend beendet. Die Ermittlungen dauerten an.