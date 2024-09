Die Polizei sucht nach einem Mann, der am 14. September in Tangermünde einen 34-Jährigen zu Boden gestoßen hat. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Die Polizei sucht mittels Zeugen nach einem Unbekannten, der am 14. September in Tangermünde einen 34-Jährigen angegriffen hat.

Tangermünde. - Das Polizeirevier Stendal sucht nach einem Mann, der am 14. September in den frühen Morgenstunden in der Arneburger Straße in Tangermünde einen Passanten geschlagen und zu Boden gestoßen hat.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es am 14. September zwischen 4 und 6 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und dem Unbekannten gekommen. Der Täter schlug den Mittdreißiger und stieß ihn zu Boden. Dieser erlitt laut den Angaben eine Platzwunde am Kopf sowie Prellungen und Abschürfungen. Zudem kam ihm während der Tat sein Handy abhanden. Die Polizei geht deshalb von einer Raubstraftat aus.

Der Täter wird so beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

Er soll in Begleitung von drei bis vier weiteren Personen gewesen sein.

Personen, die Hinweise zu der Tat, dem Täter oder der Personengruppe machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03931/6850 im Polizeirevier Stendal oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.