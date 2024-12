Magdeburg. - Am Donnerstag, 5. Dezember, hat ein herrenloser Koffer in einem Zug einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Magdeburg ausgelöst, so die Polizei.

Um 7.50 Uhr habe die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei über ein herrenloses Gepäckstück in einem Regionalexpress informiert, teilt die Polizei mit. Demnach befand sich ein blauer Hartschalenkoffer im Bereich einer Sitzgruppe im Zug.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Besitzer über die Lautsprecheranlage gesucht, jedoch nicht gefunden. Daraufhin sperrten die Beamten den Bereich ab und forderten einen Sprengstoffspürhund an.

Der Hund Yukon habe aber nicht angeschlagen, so die Polizei. Deshalb öffneten die Polizisten vor Ort den Koffer - er war leer. Nur ein Aufkleber könne nun einen möglichen Hinweis auf den Eigentümer geben, heißt es von der Polizei. Das Gepäckstück wurde an das Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben.