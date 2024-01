Ein Betrüger hat sich als Handwerker ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer 82 Jahre alten Magdeburgerin in der Nähe des Neustädter Sees verschafft. Der Mann stahl mehrere Hundert Euro aus ihrer Geldbörse.

Mann gibt sich als Handwerker aus und bestiehlt 82 Jahre alte Magdeburgerin: So sieht der Täter aus

Magdeburg/DUR. - Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr als Handwerker ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer 82 Jahre alten Magdeburgerin in der Nähe des Neustädter Sees verschafft. Das teilte die Polizei mit.

Demnach bewegte sich der Mann teilweise unbeaufsichtigt in der Wohnung der Rentnerin. Als ihr klar geworden sei, dass es sich möglicherweise um einen Betrüger handeln könnte, habe sie ihn aus der Wohnung geschickt, hieß es.

Trickbetrug in Magdeburg: Mann stiehlt mehrere Hundert Euro aus Geldbörse

Anschließend habe die Frau festgestellt, dass der Betrüger mehrere Hundert Euro aus ihrer Geldbörse gestohlen hatte.

Nach Angaben der Magdeburgerin handelt es sich bei dem Betrüger um einen schlanken, 175 Zentimeter großen Mann "südländischen Typs". Er trug eine helle Jacke und weiße Stoffhandschuhe.

Keine Handwerker in die Wohnung lassen, die man nicht selbst bestellt hat

Die Polizei warnt davor, Handwerker in die Wohnung zu lassen, die man nicht selbst bestellt hat oder die nicht von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

Wenn ein solcher Handwerker klingelt, sollte man ihn nicht in die Wohnung lassen. Notfalls könne man Nachbarn über Hausflur rufen, so die Polizei.

Wer den Eindruck hat, dass ein „falscher Handwerker“ vor der Tür steht, sollte sich sofort bei der Polizei melden.