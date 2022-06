Polizei sucht diesen dreisten Dieb im Harz (Foto im Artikel)

Wernigerode (vs) - Am 11. November 2021 entwendete ein bislang Unbekannter gegen 10.25 Uhr vier hochwertige Parfüms der Marke „Chanel“ in einer Drogerie in der Breiten Straße, indem er diese in einer Umhängetasche verstaute und das Geschäft verließ, ohne die Waren im Gesamtwert von rund 1.800 Euro zu bezahlen.

Der auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Mann steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben. Wer kennt die auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Person und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Wer kennt diesen Mann, fragt die Polizei im Harz. Foto: Polizei

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.