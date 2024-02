Ein 81 Jahre alter Mann ist spurlos aus einem Seniorenheim in Friedensau nahe Burg verschwunden. Er könnte in Gefahr sein.

Vermisst und in Gefahr: Wer hat Dietmar T. aus Friedensau nahe Burg gesehen?

Ein Mann ist mit seinem Rollator aus einem Seniorenheim in Friedensau verschwunden.

Friedensau/DUR. - Seit dem späten Dienstagnachmittag wird der 81 Jahre alte Dietmar T. aus Friedensau nahe Burg vermisst, wie aus einer Fahndung der Polizei hervorgeht.

Demnach verschwand der Senior zuvor spurlos aus einem Seniorenheim in Friedensau. Aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen könne der Mann in Gefahr geraten, so die Beamten weiter.

So sieht Dietmar T. aus:

1,60 m groß

sehr schlank

lichtes Haar

graue Winterjacke

Der Vermisste sei wahrscheinlich zu Fuß und mit einem Rollator unterwegs, heißt es von Seiten der Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Dietmar T. unter der Rufnummer 03921/9200.