In Heeren im Landkreis Stendal haben Zeugen beobachtet, wie ein Mann auf eine Taube geschossen hatte. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen schnappen.

Tierquäler schießt auf Taube in Heeren - Polizei schnappt Tatverdächtigen

Heeren. - Am Mittwoch ist Zeugen gegen 12.45 Uhr in Heeren im Landkreis Stendal am Teich ein Mann aufgefallen, der laut Polizei auf eine Taube geschossen hatte.

Die Beamten fanden ein verendetes Tier mit entsprechenden Verletzungen, heißt es. Jedoch sei kein Projektil, ein sogenanntes Diabolo, gefunden worden.

Gegen einen 66 Jahre alten Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Mitteilung der Beamten.