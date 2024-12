Burg. - Ein Mann in Burg hat am Samstag gegen 20.50 Uhr rechtsradikale Parolen in der Straße "Am Weinberg" gerufen.

Laut Polizei beobachteten Streifenpolizisten den 42 Jahre alten Mann und sprachen ihm aufgrund seiner Pöbeleien einen Platzverweis aus. Beim Verlassen rief der Mann den Angaben nach dreimal die verbotene Parole "Sieg Heil".

Nun muss der 42-Jährige sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten, heißt es. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.