In einer Magdeburger Straßenbahn ist ein Mann von mehreren Personen angegriffen worden. Die Täter sollen ihn mit einem stockähnlichen Gegenstand geschlagen und Bargeld aus seinem Rucksack gestohlen haben.

Brutale Tat in Magdeburg! Mann in Straßenbahn angegriffen und bestohlen

Nach einem Angriff in einer Magdeburger Straßenbahn wurde ein Mann verletzt und bestohlen.

Magdeburg. - Am Mittwochabend ist es an der Haltestelle Heumarkt in Magdeburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einem Diebstahl gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 22.30 Uhr hat laut den Angaben eine Personengruppe in einer Straßenbahn auf einen Mann eingeschlagen. Die Polizei Magdeburg teilte mit, dass dabei auch ein stockähnlicher Gegenstand zum Einsatz kam.

Den Rucksack, den das Opfer bei der Tag verloren hat, fand die Polizei später in der Nähe des Tatorts. Darin fehlte Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Sowohl der Geschädigte als auch ein mutmaßlicher Täter sind medizinisch behandelt worden, so die Polizei.