Test ergibt 3,3 Promille - Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer in Magdeburg

Magdeburg. - Die Polizei in Magdeburg hat in der Nacht zu Samstag einen betrunkenen Fahrer eines Rollers aus dem Verkehr gezogen. Der Mann wurde nach dem Hinweis eines Zeugen gegen 2.55 Uhr im Bereich des Bruno-Taut-Rings gestoppt, meldet die Polizei am Samstagmittag.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.