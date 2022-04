Polizei in Ostsachsen sucht nach gestohlener Ziege

Kamenz/dpa - Die Polizei in Kamenz sucht nach einer mutmaßlich gestohlenen Ziege. Das weibliche Tier sei in der Nacht zum Freitag aus einem Gehege am Tuchmacherteich verschwunden, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort habe die braune Geiß mit zwei Artgenossen gestanden. Die Polizei fragte: «Wer hat die Ziege gestohlen?» und bat um Hinweise.