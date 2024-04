Bei Salzhemmendorf in Niedersachsen hat sich ein folgenschwerer Unfall ereignet. Drei Personen sind gestorben.

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall - Zwei Personen überleben in Autowrack schwer verletzt

Polizei in Niedersachsen

Bei dem Unfall nahe Salzhemmendorf in Niedersachsen sind drei Personen gestorben.

Salzhemmendorf. - Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Salzhemmendorf in Niedersachsen sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, saßen fünf Menschen in einem Auto, von denen drei tödlich verletzt wurden. Die zwei weiteren seien schwer verletzt worden.

Die Polizei sprach von einem Unfall, der am späten Nachmittag auf einer Landstraße nahe des Humboldtsees passiert sei. Ein weiteres Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen. Details zu den Insassen und zum Unfallhergang teilte die Polizei zunächst nicht mit. Auf einem Foto war ein völlig zerstörter Wagen zu sehen, der sich quasi um einen Baum gewickelt hatte.

Die Landstraße bei Wallensen wurde voll gesperrt - der Einsatz dauerte bis in den Abend an.