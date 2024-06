Eine Frau ist in Peine in einen Altkleidercontainer geklettert und dabei tödlich verunglückt. Nun ist unklar, wo sich ihr Neugeborenes befindet.

Peine/DUR. - Eine Frau ist am Sonntag in Peine tödlich verunglückt, nachdem sie in einen Altkleidercontainer geklettert war, meldet die Polizei in Niedersachsen. Weil die Tote eine frische Kaiserschnittwunde aufweist, sucht die Polizei nun nach ihrem neugeborenen Baby, das sich womöglich hilflos in einer Notsituation befindet.

Wer ist die Tote? Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Identität der Frau ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, wer die junge Frau ist. Die Polizei schätzt die Tote auf ein Alter von 25 bis 30 Jahren. Die Frau sei sehr schlank und habe schwarze, schulterlange Haare, heißt es.

Frau hat zwei Tattoos - Polizei veröffentlicht Foto

Neben einer goldfarbenen Kette mit auffälligen Anhängern als Halsschmuck sieht die Polizei zudem zwei Tattoos als wichtige Identifizierungsmerkmale an. Auf dem linken Unterarm habe die Frau ein Tattoo mit den Buchstaben "SANYI". Möglicherweise könnte der letzte Buchstabe ein anderer sein, heißt es von der Polizei, die ein Foto des Tattoos veröffentlicht hat.

Die Polizei hat dieses Foto von einem Tattoo der unbekannten Toten veröffentlicht. Foto: Polizei Peine

Das zweite Tattoo auf dem rechten Oberarm zeige ein Tattoo mit den Buchstaben "KIRA".

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau am Sonntag versucht, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in die Luke eines Altkleidercontainers zu klettern. Dabei habe sich ihr Hals verklemmt. Nach Angaben der Polizei verlor die Frau durch diesen Unglücksfall das Bewusstsein und starb schließlich in dem Container.

Wer Angaben zu der Frau machen oder Hinweise zum Kind geben kann, wird gebeten, die Polizei Peine unter der Rufnummer 05171/9990 zu kontaktieren.