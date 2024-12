Ein vermisstes 13 Jahre altes Mädchen aus Delitzsch wird aktuell von der Polizei in Leipzig gesucht. Das Mädchen war am Mittwoch in einer Jugendeinrichtung und kam danach nicht wieder Zuhause an.

Leipzig/Delitzsch - Die Polizei sucht nach einem vermissten 13 Jahre alten Mädchen aus Delitzsch und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Mädchen am Mittwochnachmittag im Jugendtreff YOZ in Delitzsch und kam von dort nicht wieder Zuhause an, so die Polizei am Donnerstagnachmittag.

Wie Freunde der 13-Jährigen berichteten, soll sie mit dem Zug auf dem Weg nach Bitterfeld gewesen sein, um Angehörige zu besuchen. Am Donnerstag erschien das Mädchen auch nicht in der Schule in Krostitz.

Die Gesuchte wurde am Mittwochnachmittag gegen 18.15 Uhr zuletzt in der Sachsenstraße 6 in Delitzsch gesehen.

Wer hat Casey T aus Delitzsch gesehen? Seit Mittwoch, 11. Dezember 2024, gegen 18.15 Uhr, wird die 13-Jährige vermisst. Foto Polizei Sachsen

Laut Polizei ist das Mädchen oft an folgenden Orten: die Rudolf-Breitscheid-Straße in Bitterfeld-Wolfen, der Fußballverein SV Concordia Schenkendorf, die Parkschule in Krostitz, und die Ortschaft Rackwitz mit den zugehörigen Ortsteilen Zschortau und Podelwitz.

Die gesuchte Casey T. wird wie folgt beschrieben:

Die 13-Jährige wirkt etwas älter, scheinbares Alter 14 bis 15 Jahre. Sie ist etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß, von schlanker Statur und hat blonde, glatte, lange Haare. Sie trug eine grüne, abgesteppte Jacke, eine helle Hose und schwarz-weiße Turnschuhe der Marke Adidas.

Da zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich das Kind in einer Notlage befindet, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche.

Wer hatte mit dem vermissten Kind Kontakt, hat sie seit Mittwochnachmittag gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte. Hinweise bitte an die Polizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 oder jede andere Polizeidienststelle.