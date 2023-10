In einem Waldgebiet in Ostsachsen hat ein offenbar lauffauler Pilzsammler eine Öl-Havarie ausgelöst. Nachdem er mit seinem Auto illegal in einen Waldweg gefahren war, riss er sich dort die Ölwanne seines Fahrzeugs auf.

Oderwitz/DUR – Wohl aus Bequemlichkeit hat ein Pilzsucher am Wochenende in einem Wald in Ostsachsen eine Ölhavarie verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-Jährige mit seinem VW Sharan am Sonntagmorgen unerlaubt in einen Waldweg bei Oderwitz (Landkreis Görlitz) gefahren. Dabei riss er sich die Ölwanne seines Autos auf.

Laut Polizei entstand dabei eine 250 Meter lange Ölspur mitten im Wald. Eine Fachfirma musste schließlich anrücken und in einem mehrstündigen Einsatz die verschmutzte Erde abbaggern und entsorgen. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

Wie der MDR mitteilte, wurde bei dem Einsatz auch noch ein Streifenwagen Opfer der Bodenverhältnisse: Das Polizeiauto holte sich auf dem Forstweg einen platten Reifen.