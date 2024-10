Sangerhausen. - Ein Mann hat zwei Bäckereimitarbeiterinnen am Sonntagmorgen in der Straße Am Mittelfeld in Oberröblingen, einem Ortsteil von Sangerhausen, mit einer Pistole bedroht, wie die Polizei meldet.

Demnach betrat der bislang Unbekannte die Bäckerei, zog seine Waffe und richtete sie auf die zwei Frauen. Außerdem habe er Bargeld gefordert und sei so in den Besitz von Hunderten Euro gelangt, wie es heißt. Anschließend sei der Mann auf der Bundesstraße 86 in Richtung Norden geflüchtet sein.

Die Bäckereiangestellten erlitten einen Schock, blieben aber körperlich unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung.