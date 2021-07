Motorradfahrer fährt auf Lkw: 31-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A72

Zwickau/dpa - Ein Biker verunglückt unweit von Zwickau tödlich. In der Folge bildet sich auf der A72 ein langer Stau. Wie kam es zu dem Unfall?

- Auf der Autobahn 72 ist am frühen Dienstagmorgen ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann fuhr zwischen den Anschlussstellen Reichenbach und Zwickau-West aus unbekannter Ursache auf den Anhänger eines Lkw-Gespanns auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend sei er gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Den Angaben der Polizei zufolge hatte der 54 Jahre alte Fahrer des Lasters vor dem Unfall zum Überholen angesetzt.

Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Leipzig für mehrere Stunden gesperrt werden. Deshalb bildete sich ein Rückstau von mehr als zehn Kilometern Länge. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich diesen Angaben zufolge auf über 25.000 Euro.