Morscher Baum trifft Pkw bei voller Fahrt - drei Verletzte

Colbitz - Drei Insassen eines Pkw sind am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Heidestraße zwischen Haldensleben und Colbitz (Landkreis Börde) zum Teil schwer verletzt worden, nach dem das Auto von einem Baum getroffen worden war. Nach ersten Erkenntnissen war der Opel Insignia am Morgen in Richtung B189 unterwegs, als bei voller Fahrt ein morscher Baum auf das Auto stürzte.

Der Fahrer des Wagens hatte keine Chance, den Aufprall zu verhindern. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Äste bohrten sich in den Innenraum des Pkw. Matthias Lüttkemüller von der Polizei Haldensleben: „Der Fahrer und die Beifahrerin wurden dabei schwer und das mitfahrende Kind leicht verletzt." Alle drei Unfallopfer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Heidestraße musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. An dem Unfallauto entstand Totalschaden.

Es war nicht der erste Unfall dieser Art auf der Heidestraße. Am 22.01.2021 war bereits ein Baum ohne Vorwarnung auf die Verbindungsstraße zwischen der B71 und der B189 gekracht, was einem jungen Autofahrer aus Gardelegen zum Verhängnis wurde.

„Ich bin Forstwirt und war auf dem Weg zur Arbeit. Es regnete stark und es war sehr dunkel. Dann hat es auf einmal gekracht", so Erik Erxleben. Der 25-Jährige war mit seinem Pkw frontal in den Baum gefahren: „Ich wusste erst nicht was los war, hatte einen riesen Schreck." Dann sah er die Ursache. Der Baum hatte eine Leitplanke durchschlagen, jede Menge Äste verteilten sich auf der Fahrbahn. Wie durch ein Wunder blieb Erik Erxleben damals völlig unverletzt. (mz)