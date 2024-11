Unfall in Haldensleben Auto in Flammen: Alkoholfahrt endet mit Crash auf Mittellandkanal-Brücke

Am Samstagabend verursachte ein 44 Jahre alter Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der Mittellandkanal-Brücke in Haldensleben. Nach dem Crash geriet das Auto noch in Brand.