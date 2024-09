Mindenstraße in Magdeburg 36-Jähriger soll mehrfach Schreckschusswaffe abgefeuert haben - Behörde prüft Waffenverbot

Die Polizei ermittelt gegen einen 36-Jährigen, der am Samstag in der Mindenstraße in Magdeburg mehrfach eine Schreckschusswaffe benutzt haben soll.