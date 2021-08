Messerangriff in Magdeburg: Unbekannte überfallen Mann beim Müll rausbringen

Magdeburg/dpa - Unbekannte haben einen Mann in Magdeburg überfallen und ihn mit einem Messer verletzt. Die Täter hätten den Mann angegriffen, als er am späten Donnerstagabend gerade den Müll wegbrachte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Demnach konnte sich der 20-Jährige gegen die Messerattacke wehren, erlitt aber mehrere Schnittverletzungen an Armen, Beinen und am Rücken. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach den Angaben vom Freitagmorgen ermittelt nun der Staatsschutz. Es lagen zunächst keine Informationen zum Tatmotiv vor.