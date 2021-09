Stau Massenkarambolage A2: Unfall zwischen vier Lkw - Fünf Kilometer Stau bei Eilsleben

Erneut hat es auf der A2 in Richtung Hannover gekracht. Der Verkehr staute sich am Donnerstagmittag auf fünf Kilometer bei der Anschlussstelle Eilsleben. Bereits am Mittwoch war es auf der A2 zu Unfällen, an dem Lkw beteiligt waren, in beide Richtungen gekommen.