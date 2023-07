Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag auf der Landesstraße 219 zwischen Lodersleben und Allstedt (Mansfeld-Südharz) ereignet.

Am Dienstag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall

Allstedt/MZ -Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag auf der Landesstraße 219 zwischen Lodersleben und Allstedt (Mansfeld-Südharz) ereignet. Dabei wurde ein 62-jähriger Mann tödlich verletzt.

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstagabend mitteilte, fuhr der Mann in Richtung Allstedt aus bislang unbekannten Gründen frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle.

Die Fahrbahn blieb über mehrere Stunden gesperrt. Die Ölwehr musste den Bereich der Unfallstelle reinigen. Die Polizei habe die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, hieß es weiter.