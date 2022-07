Spanner soll Frauen in Umkleidekabine in Dresden heimlich gefilmt haben

Eine stilisierte Frau aus Fliesen an einem Umkleideraum: In Dresden hat ein Mann heimlich Frauen beim Umziehen gefilmt.

Dresden/dpa - Ein 25 Jahre alter Mann soll Frauen heimlich in einer Umkleidekabine in einem Freibad im Dresdner Stadtteil Cotta gefilmt haben. Zwei Mädchen hätten am Mittwochnachmittag bemerkt, wie der Mann sein Handy unter die Abtrennung hielt, um sie zu filmen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Mitarbeiter des Freibades hielten den Verdächtigen fest und alarmierten die Beamten. Der Mann wird verdächtigt, an diesem Tag weitere Frauen heimlich gefilmt zu haben.