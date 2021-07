Magdeburg (dpa/sa) - Ein 32 Jahre alter Mann hat sich in Magdeburg in einem Gebüsch an einem Spielplatz entblößt. Eine Frau rief die Polizei, wie ein Sprecher am Samstag mitteilte.

Die Beamten fanden den Mann und erteilten ihm einen Platzverweis. Der Mann soll bei dem Vorfall am Samstagmorgen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Gegen ihn werde ermittelt.