Mann beschädigt reihenweise Autos in der Magdeburger Altstadt - Festnahme

Die Polizei in Magdeburg wurde am frühen Dienstagmorgen gleich mehrfach alarmiert, weil ein Mann in der Altstadt mehrere Autos absichtlich beschädigt hat.

Magdeburg/DUR/mad - In der Altstadt von Magdeburg sind in der Nacht zu Dienstag mehrere Fahrzeuge zerkratzt worden. Die gegen Mitternacht alarmierte Polizei konnte noch in der Nähe einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen feststellen. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Dienstag.

Nur wenige Minuten nach dessen Entlassung ging jedoch erneut eine Meldung bei der Polizei ein. Wieder sollten Autos in der Altstadt von einem Mann beschädigt worden sein. Die Polizei traf denselben Tatverdächtigen an. Aufgrund des Verhaltens des Mannes gingen die Beamten davon aus, dass der Verdächtige weitere Straftaten begehen würde, weshalb er in Verhinderungsgewahrsam genommen wurde.

Bei der Prüfung der betroffenen Bereiche am Hasselbachplatz, am Breiten Weg sowie in der Einsteinstraße wurden insgesamt 18 beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Ob alle 18 Fahrzeuge von dem 33-Jährigen beschädigt wurden, muss nun ermittelt werden. Im Laufe des Dienstages wurden der Polizei weitere acht beschädigte Fahrzeuge im Elbbahnhof von Magdeburg gemeldet. Die Ermittlungen dauern an.