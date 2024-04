Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Magdeburg-Sudenburg ist ein vier Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam.

Magdeburg/DUR. - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Fichtestraße in Magdeburg-Sudenburg ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach fuhr eine 37 Jahre alte Magdeburgerin mit ihrem Auto auf der Braunschweiger Straße und bog nach rechts in die Fichtestraße ein. Zeitgleich habe ein 15 Jahre altes Kind, das verbotenerweise mit einem vier Jahre alten Kind auf einem E-Scooter unterwegs war, den Zebrastreifen am Ende der Kurve überquert.

Nach Angaben der Polizei übersah die Autofahrerin die beiden Kinder und prallte mit ihnen auf dem Zebrastreifen zusammen. Dabei wurden beide Kinder verletzt, das vierjährige Kind schwer. Es wurde laut Polizei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.