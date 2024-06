Am Dienstagabend haben zwei unbekannte Männer in zwei Straßenbahnen in Magdeburg einen Feuerlöscher versprüht und die Notbremse gezogen. Wer hat die Vorfälle beobachtet?

Unbekannte versprühen Feuerlöscher in Straßenbahn und ziehen Notbremse

Am Dienstag haben zwei Unbekannte in Magdeburg einen Feuerlöscher in einer Straßenbahn versprüht und die Notbremse gezogen.

Magdeburg/DUR. - In zwei Straßenbahnen in Magdeburg ist es am Dienstagabend zu Vorfällen gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Die erste Tat ereignete sich demnach gegen 18.50 Uhr im Breiten Weg in der Straßenbahnlinie 9 in Richtung Reform auf Höhe der Haltestelle "Alter Markt". Zwei unbekannte Tatverdächtige entnahmen laut Polizei einen Feuerlöscher und versprühten dessen Inhalt in der Straßenbahn.

Die zweite Tat ereignete sich den Angaben zufolge gegen 19.40 Uhr in der Leipziger Straße ebenfalls in der Straßenbahnlinie 9 in Richtung Reform auf Höhe der Haltestelle "Universitätsklinikum". Die Tatverdächtigen hätten die Notbremse und betätigt und seien daraufhin ausgestiegen.

Das Polizeirevier Magdeburg geht aktuell davon aus, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Tatverdächtigen handelten.

So wird der erste Tatverdächtige beschrieben:

männlich

etwa 25 Jahre alt

schlank

kurze Haare

trug zum Tatzeitpunkt eine helle Jeans, helle Schuhe und ein dunkles Oberteil

So wird der zweite Tatverdächtige beschrieben:

männlich

trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und ein dunkles Oberteil

Wer Hinweise zu den Taten oder den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter den Stichwörtern "Feuerlöscher sowie Notbremse Straßenbahn" bei der Polizei unter 0391/5463295 zu melden.