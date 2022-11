Polizei gibt Entwarnung: Vermisstes Mädchen aus der Börde in Zeitz wieder aufgetaucht

Im Landkreis Börde wurde seit Mittwoch ein zwölf Jahre altes Mädchen vermisst. Am Donnerstag konnte die Polizei Entwarnung geben.

Haldensleben/DUR/slo/thj – Ein vermisstes Mädchen aus der Börde ist am Donnerstagnachmittag wieder aufgetaucht. Die Zwölfjährige galt seit Mittwoch als vermisst. Inzwischen teilte die Polizei jedoch mit, dass das Kind in einer Wohnung in Zeitz gefunden wurde.

Laut den Beamten war das Mädchen wohlauf und ist inzwischen wieder bei seinen Eltern.