Lkw durchbricht Leitplanke auf A2 und fährt über Gegenfahrbahn

Auf der A2 bei Alleringersleben ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen.

Alleringersleben/dpa - Ein Lastwagenfahrer hat am Freitag auf der Autobahn 2 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache bei Alleringersleben (Börde) von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelleitplanke und überquerte die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Im Straßengraben kam er schließlich zum Liegen.

„Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall nur der Lkw-Fahrer verletzt“, so die Beamten. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstanden außerdem Schäden an mehreren beteiligten Autos. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt.