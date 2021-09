Leerstehendes Wohnhaus brennt in Eisleben - Schaden in fünfstelliger Höhe

Ein leerstehendes Haus brannte am Dienstagabend in Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Schaden beläuft sich in fünfstelliger Höhe - die Polizei ermittelt.

In Eisleben brannte am Dienstagabend ein leerstehendes Haus.

Eisleben/DUR/AWe - In der Gerbstedter Chaussee in Eisleben ereignete sich am Dienstagabend ein Hausbrand. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, fing das erste Obergeschoss sowie das Dachgeschoss eines leerstehenden Wohngebäudes Feuer. Die Beamten wurden gegen 20.35 Uhr informiert und ermitteln weiterhin zur Brandursache.

Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.